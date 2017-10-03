لقيت امرأة مصرعها، واصيب آخرون، مساء الاثنين، جراء سقوط قنابل على حي القصور في مدينة دير الزور.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر طبي في مديرية صحة دير الزور، قوله ان "مشافي المدينة استقبلت أمس 4 جرحى أصيبوا نتيجة سقوط القنابل، اثنان منهم في حالة خطرة حيث تم تقديم جميع الخدمات العلاجية اللازمة".

وذكرت الوكالة ان "طائرة مسيرة لتنظيم (داعش) استهدفت بعدد من القنابل مساء الاثنين، حي القصور ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة 4 مدنيين بجروح."

وتتعرض أحياء دير الزور وتحديداً حي القصور والجورة، الخاضعة لسيطرة النظام، بشكل متكرر، لسقوط قنابل وقذائف مصدرها مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في المدينة، الأمر الذي يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار بالممتلكات المادية.

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين لتحريرها من "داعش"، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والتي وصلت الى منطقة صناعية على بعد كيلومترات إلى الشرق من مدينة دير الزور, والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا, حيث استطاعت فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما تمكنت من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

سيريانيوز