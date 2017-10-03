أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, عن تصفية 304 من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بينهم 7 قياديين, وإصابة 170 آخرين خلال يومين جراء غارات على مواقعهم بالضفة الشرقية لنهر الفرات .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف , في بيان, نشرته وسائل اعلام، أن "الغارات الروسية أسفرت، على وجه الخصوص، عن القضاء على 7 قياديين ميدانيين، بمن فيهم المسلح البارز المنحدر من كازاخستان أبو إسلام الكازاخي، الذي كان مسؤولا عن تنسيق عمليات فصائل "داعش" في وادي الفرات."

وأضاف البيان أن إحدى الغارات الروسية "دمرت مركزا لتجمع وتدريب المسلحين، كان فيه نحو 40 متطرفا من شمال قوقاز ومجموعة من قناصة التنظيم، بالاضافة لتدمير ثلاثة مراكز قيادة، وتسع نقاط محصنة، وثماني دبابات، وثلاثة مدافع، و17 عربة رباعية الدفع مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وأربعة مستودعات للذخيرة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية وصفت, يوم السبت, محاولات الهجوم الذي شنه وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), خلال الأسابيع الأخيرة ,على مواقع للجيش النظامي في دير الزور, بأنها "فاشلة", مشيرة إلى انه تم التصدي لها بنجاح.

وتدعم روسيا عملية الجيش النظامي العسكرية التي يشنها ضد "داعش" في دير الزور, والذي تمكن من فك الحصار عن قواته في مدينة دير الزور والمطار العسكري.

وتأتي عملية النظامي في المنطقة, بالتزامن مع حملة عسكرية تشنها قوات "قسد", بدعم من التحالف الدولي, حيث تقدمت شمال دير الزور وسيطرت على عدة نقاط، وعلى حقلي "الجفرة" و "كونكو".