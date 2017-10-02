سقط قتلى, بينهم 3 أتراك، وأصيب اخرون, في حريق نشب بمبنى في مدينة مولهاوس شرقي فرنسا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية, عن أوزغور جنار القنصل العام التركي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ,قوله ان"حريقاً نشب، الليلة الماضية، في مبنى يتكون من 5 طوابق بإحدى أحياء مدينة مولهاوس، التي يقطنها الأتراك بكثافة".

وأضاف القنصل التركي أن "الحريق أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم 3 أتراك, و إصابة 8 أشخاص بحروق، بينها 3 حالات خطيرة".

من جانبه، أكد رئيس بلدية مولهاوس، جان روتنر، "مصرع 5 أشخاص جراء الحريق، بينهم 4 أطفال, فيما جرى نقل المصابينإلى مختلف المشافي بالمدينة، وذلك قبل تشكيل خلية أزمة للتعامل مع الحادث".

وحضر إلى مكان الحريق عشرات من رجال الإطفاء وتمكنوا من انقاذ قرابة عشرين شخصاً من السكان.

ولم تعرف حتى الان أسباب اندلاع الحريق.

وتكررت حوادث نشوب حرائق مؤخرا في مدن فرنسية راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين, منها حريق نشب داخل حانة "كوبا ليبري" في مدينة روان الفرنسية ما أدى إلى مقتل 13 شخص وإصابة 6 آخرون.

سيريانيوز