إصابة 5 من رجال الشرطة بانفجار في البحرين أخبار العالم شارك

أصيب 5 من رجال الشرطة, يوم الاثنين, بانفجار استهدف العاصمة البحرينية المنامة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)عن وزارة الداخلية قولها إن "الجهات المختصة تباشر اجراءاتها". ولم تحدد الداخلية البحرينية طبيعة الانفجار الذي استهدف المنامة ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير. وكان تفجير استهدف قرية الدراز بالبحرين في حزيران الماضي , مما ادى الى مقتل رجل أمن واصابة اثنين آخرين. وشهدت البحرين في بداية العام الحالي هجوماً إرهابياً استهدف سجن "جو" ، ما أدى الى مقتل شرطي وفرار محكومين بقضايا إرهاب. يشار إلى ان البحرين سبق وأعلنت عن ضبط وتفكيك خلايا "إرهابية"، تتهمهم بتلقي الدعم من إيران. سيريانيوز

2017-10-02 16:24:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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