ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف حفل موسيقي في لاس فيغاس الأمريكية الى 58 قتيلاً وأكثر من 500 جريحاً, في عملية تبناها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وسائل إعلامية عن الشرطة الأمريكية, قولها ان حصيلة الهجوم أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الاثنين ارتفعت الى إلى 58 قتيلا وأكثر من 500 جريح, مشيرة الى ان منفذ العملية اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه.

وكشف قائد شرطة المدينة جوزيف لومباردو في تصريحات صحفية أن المعتدي أطلق النار على المواطنين أثناء حفل موسيقي من غرفته في الطابق الـ32 بفندق "ماندالاي باي".

وكان المسلح نفذّ هجومه في ساعة مبكرة من صباح الاثنين, أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إذ أمطر الجمهور بالرصاص من شرفة أحد الفنادق لعدة دقائق قبل أن ترديه الشرطة قتيلا .

كما ذكرت شبكة ( NBC ) الأمريكية, أن منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك، يبلغ من العمر 64 عامًا، وكان يقيم في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا الأمريكية.

وفي ذات السياق, أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عبر وكالة (أعماق) التابعة له, مسؤولية التنظيم عن حادثة إطلاق النار على حفل موسيقي في لاس فيغاس .

وأشار التنظيم إلى أن منفذ هجوم لاس فيجاس هو "جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني ,قوله ان منفذ الهجوم على الحفل الموسيقي "اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر".

وتكررت حوادث إطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين أبرزها استهدفت أعضاء في الكونغرس وإحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالإضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما أسفر عن ضحايا.

وتعرضت عدة مدن في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويشار إلى أن تنظيم "داعش" أعلن سابقاً عن عزمه تنفيذ هجمات عنف و تفجيرات انتحارية رداً على استهداف التحالف الدولي بقيادة واشنطن للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم وذلك في عواصم ومدن الدول المشاركة بالتحالف الذي يضم 60 دولة , في حين تشهد دول أوروبية حالة استنفار أمني لتفادي وقوع هجمات إرهابية.

سيريانيوز