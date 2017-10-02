أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس , يوم الاثنين, قراراً يُستثنى فيه العسكريين الراغبين في الحصول على القروض من المصارف العامة من معيار “رصيد المكوث”.

وكان مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي أقر إعادة منح القروض بشرط أن يكون لطالب القرض رصيد مسبق في المصرف يسمى بـ”رصيد المكوث”.

يذكر أن لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية وافقت على استئناف القروض للإنتاج الزراعي و الصناعي في المصارف العامة على أن تستمر قروض الدخل المحدود في مصرفي التوفير والتسليف.

سيريانيوز