أجرى مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف, يوم الاثنين, مباحثات هاتفية, مع رئيس تيار "الغد السوري" المعارض أحمد الجربا, حول الملف السوري.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشرته قناة (rt), ان الطرفين تطرقا الى الوضع السوري, وتم التركيز على "الجهود الرامية إلى تعزيز نظام وقف القتال وآفاق تحريك عملية تسوية الأزمة السورية سياسيا".

واعتمدت الدول الضامنة للهدنة (روسيا – ايران – تركيا), في منتصف شهر اب الماضي, خلال اجتماع استانا اتفاق ينص على اقامة مناطق خفض التصعيد بسوريا لمدة 6 اشهر قابل للتمديد .

وجرت الهاتفية جرت ، بطلب من الجانب السوري, بحسب البيان.

وأجرت موسكو , خلال فترة الازمة السورية, عدة لقاءات واجتماعات مع ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا.

يشار الى مباحثات الجربا مع الجانب الروسي ليست الاولى من نوعها, حيث سبق له ان التقى لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وتم بحث العملية التفاوضية السورية, ووقف اطلاق النار.