المعلم يزور روسيا مطلع الأسبوع المقبل الاخبار المحلية شارك

يعتزم وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم زيارة مدينة سوتشي الروسية مطلع الأسبوع المقبل, للمشاركة في اجتماع للجنة الروسية السورية للتعاون الاقتصادي.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن مصدر دبلوماسي مطلع, لم تسمه, قوله ان الوزير المعلم سيزور روسيا بين الـ9 والـ11 تشرين الاول. ويتضمن برنامج زيارة المعلم المشاركة في اجتماع للجنة الروسية السورية المشتركة حول التعاون الاقتصادي التجاري الذي سيعقد في سوتشي يومي الـ9 والـ10 الجاري. وقام المعلم بزيارات عديدة لروسيا, التقى خلالها عدد من المسؤولين الروس, وتم بحث الوضع السوري. سيريانيوز

2017-10-02 18:05:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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