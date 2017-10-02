رفضت الحكومة الأردنية الاتهامات الموجهة لها، بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مخيم الركبان للنازحين السوريين.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني قوله يوم الأحد،، إن "بعض ما يتم تناقله من معلومات نقلا عن منظمات أو أشخاص تحمل الأردن مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المخيم غير دقيقة ومغلوطة".

ولفت المومني إلى أن "مخيم الركبان يقع داخل الأراضي السورية وليس في الجانب الأردني من الحدود، ما يعني إمكانية إيصال المساعدات للمخيم من قبل المنظمات الدولية من الداخل مرتبطة بالداخل السوري."

وأوضح الوزير أن "الأردن ينسق بشكل مستمر مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمات للاجئين والنازحين، ويحذر من تقليص موارد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه اللاجئين، الأمر الذي يرتب أعباء جديدة على الدول المضيفة."

وهيأت الحكومة مركزا للخدمات وحماية أمنية لإيصال المساعدات وخاطبت ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بجاهزيتها لتأمين تلك المساعدات، إلا أن التفاصيل اللوجستية المرتبطة بهذا الأمر لا زالت قيد البحث مع المنظمات ذات العلاقة.

يشار الى ان الركبان هي أرض صحراوية حدودية قاحلة تقع في محافظة المفرق في أقصى شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق، تم إنشاء مخيم عشوائي بهذه المنطقة الحدودية من الجهة السورية للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات من المنطقة المحرمة المنزوعة السلاح بين البلدين وبعمق 3 كيلومترات، حيث فرّ الآلاف من السوريين إلى هذه المنطقة بحثًا عن الأمن بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات شاسعة من شرق سوريا وهو مخيم يقع بنفس المنطقة التي بها مخيم الحدلات.