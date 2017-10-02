أعلنت ​الشرطة الأميركية​، "مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة 100 آخرين بالهجوم في ​لاس فيغاس​، نتيجة الهجوم المسلح في لاس فيغاس".

وكانت نقلت وسائل إعلام أميركية عن متحدث بإسم مستشفى في لاس فيغاس في وقت سابق، قوله ان شخصين على الأقل قتلا وإصابة 24 آخرين.



بدورها, أعلنت الشرطة الأميركية، "مقتل شخص يشتبه بأنّه مطلق النار خلال الحفل الموسيقي في مدينة لاس فيغاس".

وأفادت وسائل إعلامية أميركية في وقت سابق، عن "وقوع ضحايا نتيجة إطلاق نار في حفل موسيقي في لاس فيغاس"، مشيرةً إلى أنّ "الشرطة الأميركية تتصدّى للرجل الّذي يطلق النار داخل الحفل".

وتكررت حوادث اطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين ابرزها استهدفت اعضاء في الكونغرس واحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالاضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما اسفر عن ضحايا.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز