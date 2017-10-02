أعلنت شرطة لاس فيغاس، يوم الاثنين ، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار بالمدينة ارتفعت إلى ما يزيد على 50 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

ونقلت وسائل إعلامية, عن قائد شرطة لاس فيغاس ,قوله للصحفيين, أن "عدد المصابين الآن لا أعرفه على وجه الدقة، لكن نحن نرى أن هناك أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 200 جريح".

وكان المسلح قد نفذّ هجومه من أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق رقم 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وفي سياق متصل، كشفت الجهات الأمنية الأمريكية عن هوية منفذ هجوم لاس فيغاس، والذي راح عشرات القتلى والجرحى بعد أن فتح النار على جماهير حفل موسيقي، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين 2 تشرين الأول.

وقالت شبكة ( NBC ) الأمريكية, أن المسلح منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك، يبلغ من العمر 64 عامًا، وكان يقيم في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا الأمريكية.

وكانت شرطة لاس فيغاس قد أكدت، في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، نبأ تصفيتها لمنفذ الهجوم، فيما طالبت الشرطة من المواطنين تجنب التواجد في منطقة وقوع الحادث، كما أغلقت بعض الطرق المؤدية إليه.

ولم تذكر الشرطة الأمريكية في لاس فيغاس إن كانت حادثة الهجوم تُعتبر إرهابية أو جنائية , مؤكدةً في الوقت ذاته أن عدد القتلى أولي.

وتكررت حوادث إطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين أبرزها استهدفت أعضاء في الكونغرس وإحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالإضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما أسفر عن ضحايا.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز