واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه على حساب فصائل المعارضة, حيث تمكن من استعادة السيطرة على 5 نقاط مخافر حدودية مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الغربي..

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن النظامي وحلفائه سيطروا على 5 نقاط مخافر حدودية مع الأردن, كما تمكنوا من خلال هذه العملية من القضاء على عدد من المجموعات المسلحة.

كما تمكن الجيش النظامي, بحسب المصادر, من استعادة مناطق رجم الحدلة - رجم بكر - خبرة بكر - خبرة رديفي بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وكان الجيش النظامي تمكن, يوم الأحد, من السيطرة على 9 مواقع على الحدود مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الغربي, بعد معارك مع فصائل مسلحة معارضة, ليعزز سيطرته على الحدود الجنوبية.

ويشهد الجنوب السوري والبادية السورية القريبين من الحدود الأردنية والعراقية، معارك بين فصائل المعارضة وقوات النظام ، حيث تستهدف الاخيرة التمهيد للاقتراب من معبر التنف على الحدود العراقية، ومعبر نصيب على الحدود الاردنية والذي ما زالت بعيدة عنه.

وفرض الجيش النظامي مؤخرا سيطرته على مقاطع كبيرة من الحدود السورية الأردنية ومناطق شاسعة من البادية بعد إلحاقه أضرارا كبيرا بداعش، كما سيطر في ريف السويداء، على كامل حدود المحافظة مع الأردن، فيما اتهمت بعض فصائل المعارضة فصيل "جيش العشائر" بترك نقاطه الحدودية للقوات الحكومية والانسحاب إلى داخل الأراضي الأردنية تلبية لطلب من عمان.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.