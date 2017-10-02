قالت وزارة الداخلية يوم الاثنين ان ارهابيين اثنين فجرا نفسيهما امام قسم الشرطة ادى الى استشهاد عدد من المدنيين وعناصر الشرطة

وكانت مصادر اعلامية قالت في وقت سابق اليوم ان 3 تفجيرات وقعت في الحي، أحدها بسيارة مفخخة، في حين قام انتحاريان اثنان بتفجير نفسيهما في الموقع ذاته, احدها داخل القسم.



يشار الى ان تفجيرا استهدف قسم شرطة الميدان في 16 كانون الاول الماضي حيث نفذ التفجير طفلة كانت ترتدي حزاما ناسفا.