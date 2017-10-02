أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الاثنين، إن عناصر من "حزب الله" اللبناني قتلوا اثر ضربة جوية في البادية شرق سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن ثلاثة مصادر قولها، دون ان تسمها، قولها ان "ضربة جوية نفذتها طائرة غير محددة الهوية قتلت سبعة من مقاتلي جماعة (حزب الله) اللبنانية في شرق سوريا".

ولم يتم تأكيد هوية الطائرة لكن المصادر لم تستبعد إمكانية أن يكون السبب "نيران روسية صديقة"..

بالمقابل، قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان "8 عناصر من (حزب الله) على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء ضربة جوية لم تعرف هوية الطائرة التي نفذتها في منطقة المحطة الثالثة بالبادية الشرقية لحمص".

ولم يصدر حتى اللحظة، أي تأكيد رسمي من الحزب أو بيان حول مصير عناصره.

ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه مناطق البادية معارك بين الجيش النظامي ومجموعات حليفة من جهة، وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من جهة ثانية، في محاولة من الأخير لاستعادة مناطق خسرها مؤخراً في ريف حمص باتجاه دير الزور.

وساعد تدخل مجموعات من "حزب الله" في استعادة مناطق عدة من فصائل المعارضة وتحديدا في منطقة القلمون بريف دمشق، بينما يتركز وجود تلك المجموعات في مناطق عديدة فيها مقامات دينية شيعية مثل السيدة زينب وباب الجابية في دمشق وغيرها.

وأرسل "حزب الله" اللبناني منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا، العديد من مقاتليه لمساندة القوات النظامية في مناطق عدة بسوريا، وبلغ عدد قتلاه حوالي ألف مقاتل بحسب تقرير دولي، في حين يقول حزب الله انه لم يتجاوز الـ 250 قتيل.

ويقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي ضد مسلحي المعارضة، في ظل دعوات المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة، "حزب الله" للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك، مجددا تأكيده أن وجودهم في سوريا هو بهدف "الدفاع عن لبنان وسوريا وفلسطين والمقاومة بمواجهة كل الأخطار التي تشكلها الهجمة عليها"، لافتا إلى أنه يقاتل "تكفيريين" في سوريا.

سيريانيوز