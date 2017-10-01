تقدم فريق أرسنال إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفضل الفوز على ضيفه برايتون 2-صفر الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقدم المدافع الإسباني ناتشو مونريال بهدف لأرسنال في الدقيقة 16 ثم أضاف النيجيري أليكس إيوبي الهدف الثاني في الدقيقة 56.



ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع وتجمد رصيد برايتون عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.



وضمن نفس المرحلة، استمرت البداية الهزيلة لإيفرتون بالخسارة 1-صفر على أرضه أمام بيرنلي بعد هدف سجله جيف هندريك في الدقيقة 21.



ولم يخسر بيرنلي على أرضه هذا الموسم وتقدم إلى المركز السادس، بينما يقبع إيفرتون في المركز 16 بعدما حقق انتصارين فقط هذا الموسم.



وجاء هدف بيرنلي بعد 24 تمريرة وبعدما أفلت لاعب الوسط هندريك من الرقابة ووضع الكرة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن جاره مانشستر يونايتد، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 14 نقطة.