واصل نابولي انطلاقته القوية وعزز صدارته بفوز سابع توالياً حققه على حساب ضيفه كالياري 3-صفر الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ولم يمهل الفريق الجنوبي ضيفه سوى 4 دقائق ليفتتح التسجيل عبر قائده الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك بعد لعبة مشتركة مع الدولي البلجيكي درييس مرتينز الذي هيأ له كرة داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل مرمى الحارس أليسيو كرانيو.



وهو الهدف الـ114 لهامسيك بألوان نابولي فبات على بعد هدف واحد من الرقم القياسي في عدد الاهداف للنجم الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا، الهداف التاريخي للفريق الجنوبي.



وحصل نابولي على ركلة جزاء اثر عرقلة مرتينز داخل المنطقة من المدافع فيليبو رومانيا فانبرى لها الدولي البلجيكي بنفسه وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس (40).



وهو الهدف السابع لمرتينز هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم يوفنتوس الدولي الارجنتيني باولو ديبالا المتصدر، وبفارق هدف خلف مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي الثاني.



وعزز المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي تقدم نابولي بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من لاعب الوسط البرازيلي الاصل جورجينيو فريلو داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى (47).



ورفع نابولي رصيده الى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة وانفرد مؤقتا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن شريكه السابق يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة والذي يحل ضيفاً على اتالانتا مساء، فيما مني كالياري بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عن 6 نقاط من انتصارين، وبقي في المركز الرابع عشر.



يذكر أن اندية نابولي ويوفنتوس وانتر ميلان وحدها لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن في "الكالتشيو" هذا الموسم.