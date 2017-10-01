واصل برشلونة انتصاراته وتغلب على ضيفه لاس بالماس 3-صفر الأحد على ملعب "كامب نو" أمام مدرجات خالية من الجمهور في يوم متشنج جداً في كاتالونيا، وذلك في إطار المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الفوز السابع لبرشلونة والذي يدين به إلى ثنائية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في يوم تاريخي حافل بالمشاكل بالنسبة لاقليم كاتالونيا الذي صوت الأحد على استفتاء الاستقلال عن السلطة المركزية، رغم قرار القضاء الإسباني باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون.



وبعيداً عن الاستفتاء الذي يدعمه برشلونة، فرض رجال فالفيردي أفضليتهم في الشوط الأول وحصلوا على عدد من الفرص لافتتاح التسجيل، أبرزها من ركلة حرة لميسي في الدقيقة 21 لكنه اصطدم بتألق الحارس، والبرازيلي باولينيو الذي مرت رأسيته بجانب القائم الأيمن بعد عرضية من سيرجيو روبرتو (32).



لكن الدقائق الـ45 الأولى مرت دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة بالنسبة للنادي الكاتالوني، بل كان لاس بالماس قريباً من خطف هدف لو لم يعاند الحظ الأرجنتيني جوناتان كاييري بعد ارتدت محاولته من القائم (43).



وبعد أن استحوذ على الكرة بنسبة 45 بالمئة فقط خلال الشوط الأول، لجأ فالفيردي إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش وأندريس إنييستا اللذين دخلا في بداية الشوط الثاني بحثًا عن هدف التقدم الذي تحقق إثر كرة ثابتة ومن ركلة ركنية نفذها ميسي ووصلت إلى سيرجيو بوسكيتس الذي حولها في الشباك (49).



ولم ينتظر برشلونة طويلاً لإضافة الهدف الثاني وتأكيد الفوز الخامس توالياً على لاس بالماس الذي لم يسبق له الفوز على النادي الكاتالوني في أي من المواجهات التي جمعت الفريقين سابقاً، وهذه المرة عبر ميسي الذي وصلته الكرة إثر لعبة جماعية مميزة من دينيس سواريز، فكسر مصيدة التسلل ثم تخطى الحارس وسجل في الشباك الخالية (70).



ووجه ميسي الضربة القاضية للاس بالماس بإضافته الهدف الثالث لفريقه وهدفه الشخصي الثاني بعدما كسر أيضاً مصيدة التسلل إثر تمريرة متقنة من الأوروغوياني لويس سواريز (77).



ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفاً من أصل 7 مباريات في الدوري حتى الآن و14 من أصل 11 مباراة، مساهماً بشكل أساسي في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن إشبيلية الذي استعاد السبت المركز الثاني من أتلتيكو مدريد الذي سيكون المنافس المقبل لبرشلونة بعد عطلة المباريات الدولية المخصصة لتصفيات مونديال 2018.