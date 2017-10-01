أصدرت وزارة التعليم العالي، يوم الأحد، نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي، والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي الالكتروني وعلى موقع المفاضلة، الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد والنتائج الأسمية.

وحددت التعليم العالي العاشر من أيلول الماضي موعداً لبدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2017-2018.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت في نهاية شهر آب الماضي جميع مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2017-2018، وبينت الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة والأحكام العامة وشروط الالتحاق بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس، وبالمعاهد التابعة لمختلف وزارات الدولة .

كما أعلنت الوزارة عن الشروط العامة للمسابقات والمقابلات في الكليات والمعاهد بعد تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الدرجات للراغبين بالتقدم إلى المفاضلات وكذلك إجراءات التقدم ومراكز التسجيل المعتمدة والأوراق المطلوبة.

سيريانيوز