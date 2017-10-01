لم تحدث إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ أثرها الإيجابي المطلوب، إذ فرط النادي البافاري بتقدمه على مضيفه هرتا برلين بهدفين نظيفين واكتفى بالتعادل 2-2 الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض بطل المواسم الخمسة الأخيرة لقاء السبت بإشراف لاعبه السابق الفرنسي ويلي سانيول الذي أوكل مهمة التدريب مؤقتاً بعد إقالة أنشيلوتي الخميس على خلفية الهزيمة المذلة التي مني بها بايرن أمام باريس سان جرمان الفرنسي (3-صفر) في دوري أبطال أوروبا.



وكان المدرب البالغ من العمر 58 عاماً، قاد النادي الألماني الموسم الماضي إلى لقبه الخامس توالياً في الـ"بوندسليغا"، إلا أن الفريق قدم بإشرافه أداءً متواضعاً مطلع هذا الموسم، توج بالخسارة القاسية أمام مضيفه الفرنسي في ثاني مباريات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.



وبدا أن كل شيء يسير كما يريد النادي البافاري بعدما تقدم بهدفين، لكن سيناريو المرحلة الماضية ضد فولفسبورغ تكرر واكتفى بايرن في نهاية المطاف بنقطة جعلته يتقدم الى المركز الثاني بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الذي سقط أمام فرايبورغ 2-3، لكنه أصبح متخلفاً بفارق 5 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر والذي فاز السبت على أوغسبورغ 2-1.



وفرض بايرن افضليته منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر هوملس الذي ارتقى لكرة وصلته من بواتنغ وحولها برأسه في الشباك.



وكاد النادي البافاري أن يتكبد ركلة جزاء غير صحيحة لولا تقنية الإعادة بالفيديو التي لجأ إليها الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء ضد خافي مارتينيز، لكن الإعادة أظهرت بأن الإسباني لم يلمس اللاعب الخصم ما جنب الضيوف هدف تعادل محتمل (18).



وحصل بايرن على أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، أبرزها للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول الذي شهد في آخره توغلات خطرة من لاعبي هرتا برلين ولاسيما العاجي سالومون كالو.



وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة، إذ تمكن بايرن من تعزيز تقدمه بهدف من ليفاندوفسكي بعد تمريرة من توليسو (49)، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و12 في مختلف المسابقات، إلا أن رد نادي العاصمة جاء بعد ثوان بفضل الياباني جينكي هاراغوشي الذي قام بمجهود رائع قبل أن يمرر الكرة على طبق من فضة للسلوفاكي اوندريه دودا الذي اودعها الشباك (51).



وتكرر سيناريو المرحلة السابقة أمام فولفسبورغ، بعدما أدرك هرتا التعادل في الدقيقة 56 عبر كالو إثر ركلة حرة نفذها الهولندي كريم رقيق، ما دفع سانيول إلى الزج بالإسباني تياغو ألكانتارا بدلا من روبن، ثم اضطر إلى إخراج مواطنه ريبيري بسبب إصابة قوية تعرض لها دون احتكاك بأحد، واستبدله بمواطنه كينغزلي كومان في الدقيقة 62، لكن النتيجة بقيت التعادل.