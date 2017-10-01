تعثر ليفربول مجددًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وتعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-1) الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك في ختام الجولة السابعة من البريمييرليج.

على ملعب "سانت جيمس بارك"، أصبح ليفربول متخلفاً بفارق 7 نقاط عن الصدارة بعد سبع مراحل فقط، وذلك بتعثره أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف للبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 29، مقابل هدف للإسباني خوسيلو في الدقيقة 36.



وسيكون من الصعب على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب فرض نفسه كمنافس أساسي على اللقب الذي يغيب عن خزائن "الحمر" منذ 1990، إذ أصبح متخلفاً بفارق 7 نقاط عن قطبي مانشستر المتصدرين بعد اكتفائه بفوز واحد فقط في المراحل الأربع الأخيرة.



وستكون المرحلتان المقبلتان حاسمتين لفريق كلوب الذي اكتفى أيضاً بتعادلين في مباراتيه الأوليين في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لأنه مدعو لمواجهة مانشستر يونايتد في ارضه ثم توتنهام على ملعب الأخير.



على ملعب "غوديسون بارك"، لم تكن حال الجار أيفرتون أفضل من ليفربول، إذ واصل عروضه المتواضعة في بداية الموسم بتلقيه هزيمته الرابعة بالمجمل والثانية بين جماهيره، وجاءت على يد بيرنلي .



وافتتحت المرحلة السبت بخسارة هادرسفيلد امام توتنهام صفر-4، وتعادل بورنموث مع ليستر سيتي صفر-صفر، وفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 4-صفر، وستوك سيتي على ساوثمبتون 2-1، وتعادل وست بروميتش ألبيون مع واتفورد 2-2، وفوز وست هام يونايتدعلى سوانسي سيتي 1 - صفر.