وضعت "يوتيوب" شروطاً جديدة يجب أن يلتزم بها ناشروا مقاطع الفيديو عند وضع أي روابط لمواقع خارجية.



وبحسب theverge فإنه على المستخدم أن يشترك في برنامج "شركاء يوتيوب" حتى يستطيع وضع بطاقة تحوي روابط مواقع خارجية في نهاية مقاطع الفيديو، بشرط أن يكون عدد مشاهدات مقاطع فيديو القناة لا يقل عن 10 آلاف.



وستراجع الروابط قبل عرضها لمنع أي اساءة لاستخدامها، وذلك عبر انضمام هذه القنوات لبرنامج "شركاء يوتيوب".



ويمكن للقنوات التي لن تنضم لبرنامج الشركاء بسبب عدد المشاهدات، وضع الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو .

سيريانيوز

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