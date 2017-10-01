أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الأحد، مقتل امرأتين طعناً بالسكين، إثر هجوم نفذه شخص على المارة في محطة قطارات مرسيليا بفرنسا.

ونقلت وكالات عن الشرطة الفرنسية قولها، ان "الضحيتين اللتين قتلتا في هجوم بمحطة قطارات مرسيليا، أصيبتا بجروح قطعية حيث ذُبحت أحداهما بينما أُصيبت الآخرى بطعنات في البطن".

وقال مصدر آخر بالشرطة إن الرجل الذي يعتقد أنه "منفذ الهجوم والذي قتلته الشرطة بالرصاص يتراوح عمره بين 25 و 30 عاما ولم يكن معه أوراق تحدد هويته. "

وكانت السلطات الفرنسية ذكرت في تغريده نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أن الشرطة قتلت الرجل المسلح بسكين بعد هجومه على المارة في محطة "سانت شارل" وصراخه "الله أكبر" أثناء الهجوم.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى حتى الآن عن المشتبه به.

ونصحت هيئة السكك الحديدية الفرنسية المواطنين بإلغاء خططهم للسفر من محطة قطارات مرسيليا أو إليها.

وتحدثت الشرطة عن إخلاء محطة سان شارل في مرسيليا نتيجة العملية، وطلبت من السكان تجنب المنطقة.

وشهدت مرسيليا في آب الماضي، حادثة صدم سيارة محطتي حافلات، ما ادى لإصابة شخص ومقتل آخر.

يشار إلى أن فرنسا وغيرها من دول أوروبية شهدت حوادث طعن ودهس عدة، أسفرت عن سقوط ضحايا، في وقت رفعت فيه تلك الدول مستوى التأهب لديها بسبب هجمات محتملة ينفذها متطرفون.

سيريانيوز