أكدت "سوني" أنها بصدد إطلاق جيل جديد من الهواتف بتصميم مختلف كلياً، علماً انه لم يطرأ أي تعديل مهم على شكل أجهزة الشركة منذ سنوات.



وبحسب theverge فإن التصميم الجديد قد يعتمد على تقليل الحواف كما تعتمد جميع الشركات حالياً، بينما لا زالت هواتف "سوني" بحواف عريضة أعلى وأسفل الشاشة.

وتخطط "سوني" بحسب مراقبين، لإطلاق هاتف بشاشة أطول، من المرجح أن يأتي بنسبة طول إلى العرض 18:9 وحواف صغيرة مثل منافسيه.

وتم تقديم تصميم "سوني" أول مرة عام 2013 بهاتف Xperia Z الأول، لكن مع اتجاه المنافسين لتقديم هواتف بشاشات كاملة تقريبًا أصبح هذا التصميم قديم.

سيريانيوز