أكدت تقارير مختصة، أن "آبل" ستطرح عدد أقل من المحدد من هواتف "آيفون X" شهر تشرين الثاني المقبل بسبب مشاكل في مستشعر التعرف على الوجه.

وبحسب صحيفة Wall Street Journal فإن المستشعر ينقسم إلى وحدتين وهما: وحدةRomeo التي تقوم بتشغيل نقاط الأشعة تحت الحمراء لرسم تفاصيل الوجوه، ووحدة Julietالتي تقرأ النمط، بينما تعاني الوحدة الأولى من مشاكل تعيق طرح العدد المحدد من الأجهزة.

ويقول مراقبون، إنه سيكون من الصعب جداً الحصول على هاتف "آيفون X" قبل عام 2018، نتيجة لقلة عدد الأجهزة المطروحة، وتخطي العديد من المستخدمين هاتف "آيفون 8" لانتظار هاتف "آيفون X" ماخلق مزيداً من الطلب.

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