بدأ أحدث إصدار من متصفح "اكسبلورر" بتسريب العناوين، أو أي نص آخر تمت كتابته في شريط العنوان، اثر خلل برمجي أصاب المتصفح.

وبحسب " arstechnica " فإن الخلل التقني يتيح للقراصنة رؤية أي نص أو عنوان يقوم المستخدم بكتابته في شريط العنوان بمجرد الضغط على enter.



ويكشف الخلل التقني عن طلبات البحث لأن متصفح "انترنت اكسبلورر" يسمح لمستخدميه كتابتها في شريط العناوين ومن ثم اظهار النتائج في محرك البحث Bing أو خدمات البحث الأخرى.



ويسمح الخلل التقني للمواقع الخبيثة بمعرفة المعلومات الخاصة بالمستخدم، وهذا يتطلب من الأشخاص التفكير في استخدام Google Chrome.

سيريانيوز