نقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية قولها، يوم الأحد، إن 12 قتيلاً سقطوا إثر غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، ان "12 شخصاً معظمهم أطفال ونساء، قضوا بقصف طيران التحالف على منازل الأهالي في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور".

وذكرت المصادر أن "الغارات استهدف بعدة غارات جوية شارع الكتف وصوامع الحبوب ومحيط مسجد الشافعي ودوار المصرية في مدينة البوكمال، حيث سقط 5 أشخاص".

وتابعت المصادر ان "القصف على بلدة بقرص فوقاني بريف دير الزور الشرقي، تسبب بمقتل 7 مدنيين ".

ولفتت المصادر الى ان ما لايقل عن 10 أشخاص أصيبوا نتيجة الغارات.

ويأتي ذلك، في وقت قال فيه نشطاء في مناطق مختلفة من ريف دير الزور الجنوبي إن المنطقة تعرضت خلال اليومين الأخيرين إلى "مئات" الغارات الجوية أودت بحياة العشرات دون أن يتم تحديد الجهة المسؤولة عنه.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

سيريانيوز