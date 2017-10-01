أنقذ خفر السواحل التونسي، ليل السبت، 98 مهاجراً غرق مركبهم، قبالة سواحل قرقنة، فيما تمكن من إحباط هجرة 43 آخرين قبالة سواحل جرجيس.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الناطق باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، قوله، ان "الحرس البحري أنقذ 98 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل قرقنة بعد أن بدأت مياه البحر تتسرب إلى داخل المركب، فتم نقلهم على متن الخافرات التابعة للحرس الوطني، في حين غرق المركب".

وفي بيان منفصل قال الجيش إنه تمكن من "إيقاف 43 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس كانوا على متن أربعة قوارب".

وأشارت بيانات رسمية إلى أن القوات البحرية التونسية أحبطت وصول نحو 170 مهاجرا في شهر آب الماضي بينما وصل العدد إلى حوالي 550 في شهر أيلول فقط.

وزادت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعد أن شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.

وتنطلق هذه الرحلات السرية من عدد من المناطق الساحلية من بينها هرقلة وصفاقس وبنزرت وجرجيس.