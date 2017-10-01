اعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن ضابطاً رفيعاً توفي بالمشفى العسكري الرئيسي في موسكو متأثراً بجراح أصيب بها في سوريا.

وأوضحت الوزارة أن "العقيد فاليري فيديانين أصيب بجروح في سوريا بعد انفجار لغم تحت سيارته أثناء قيامه بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حماة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رابطة المحاربين القدماء "سبوتنيك"، قولها "مراسم دفن قائد لواء مشاة البحرية الـ61 التابع لأسطول الشمال فيديانين، ستجري يوم الثلاثاء أو الأربعاء".

ويأتي ذلك، بعد أسبوع على إعلان موسكو مقتل رئيس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا الفريق فاليري اسابوف، إثر هجوم اتهمت تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بتنفيذه في دير الزور.

وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لقواتها، التي تقدم دعماً جوياً واستشاريا وتدريبياً للجيش النظامي.

سيريانيوز