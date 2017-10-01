استحوذت "آبل" مع عدة شركات أخرى على قطاع الشرائح الالكترونية في "توشيبا" بقيمة 17.7 مليار دولار أميركي.

وبحسب صحيفة "رويترز"، فإن الصفقة ذهبت لتحالف تقني تقوده مجموعة Bainللاستثمارات، الذي يضم كل من "آبل" و"ديل" إضافة إلى SK Hynix وSeagateوKingston Technology، وهي شركات تسعى لتأمين شرائح التخزين والذواكر بعد الاستحواذ على "توشيبا" التي تعتبر الثانية عالميًا في هذا المجال.

وكانت الصفقة محسومة الأسبوع الفائت بعدما رفضت "توشيبا" عروض بقيّة الشركات، إلا أن "آبل" أخّرت التوقيع الرسمي نظرًا لبعض الطلبات والضمانات، وفقاً لوسائل اعلام.

ولم يتم الاعلان عن الصفقة رسمياً بعد لخلافات جرت بين أعضاء التحالف، حيث أكدت "رويترز"، عدم توصل الأعضاء لهوية الشركة التي يجب أن تكون القيادة في يدها.

سيريانيوز