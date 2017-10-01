أحرز سائق فريق ريد بول الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن الأحد لقب جائزة ماليزيا الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا وان، محققاً فوزه الأول هذه السنة والثاني ضمن سباقات الفئة الأولى.

وتفوق فيرشتابن الذي احتفل السبت بعيد ميلاده العشرين، على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر ترتيب بطولة العالم والذي انطلق من المركز الأول.



وتمكن الهولندي الذي انطلق ثانياً بعد انسحاب سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن قبيل بداية السباق، من تجاوز هاميلتون في اللفة الرابعة. أما زميل رايكونن الألماني سيباستيان فيتل، فأنهى السباق في المركز الرابع، علماً أنه انطلق من المركز الأخير.



وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني يليه دانييل ريتشاردو السائق الآخر لريد بول في المركز الثالث، ثم جاء الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري رابعا.



ولم يتمكن الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فيراري من المشاركة في سباق ماليزيا بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته اكتشفها قبل دقائق من بداية السباق.



وحقق فيرستابن، 20 عاما، فوزه الثاني في سباقات الجائزة الكبرى بعد أن أحرز الموسم الماضي لقب جائزة إسبانيا الكبرى.



وعزز هاميلتون موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 34 نقطة عن فيتل قبل 5 سباقات من نهاية الموسم.



وبدأ فيتل السباق من الصف الأخير بعدما تعرض لمشكلة في المحرك خلال التجربة الرسمية السبت.