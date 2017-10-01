لقي, جندي حتفه وأصيب 3 آخرون، إثر تفجير بسيارة مفخخة، استهدف رتل قائد عسكري، غرب الأنبار بالعراق.

وأعلنت الداخلية العراقية في بيان لها، يوم السبت، نشرته وسائل اعلام, عن مقتل "جندي واحد، وإصابة 3 آخرين، كمعلومات أولية, إثر تفجير بسيارة مفخخة، استهدفت آمر اللواء 29، وسط قضاء هيت".

ولم تتبن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن هذا التفجير, لكن غالبا مايعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرات التي كانت تحدث سابقا في العراق.

وتأتي حادثة التفجير بعد أيام على تفجير انتحاري استهدف مطعماً في محافظة صلاح الدين بالعراق في 19 أيلول الماضي, ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وتشهد عدة مناطق عرقية لاسيما بغداد بشكل شبه يومي تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .

سيريانيوز