أصيب 5 أشخاص بجروح, يوم السبت, جراء التعرض لحادثتي طعن متصلتين وقعتا في مركز مدينة شيفيلد وسط بريطانيا.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية في عددها الصادر يوم السبت, أن شرطة مقاطعة جنوب يوركشاير في بريطانيا، أعلنت أنها "أوقفت أربعة أشخاص للاشتباه بصلتهم في الحادث".

وفرضت الشرطة، على إثر الحادث، طوقًا أمنيًا في محيط منطقة "باركرز بوول"، كما أغلقت الطرق المؤدية إليها حتى إشعار آخر.

وقالت شرطة "جنوب يوركشاير" في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "نتعامل مع حادثتي طعن متصلتين، وقعتا في مركز مدينة شيفيلد".

وأضافت أن الحادثة أسفرت عن "إصابة خمسة بجروح" دون الإشارة إلى مدى خطورة تلك الجراح.

ولم تذكر الشرطة فيما إذا كان الحادث يعتبر إرهابياً أم جنائياً.

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة، كان آخرها إصابة 3 أشخاص جراء التعرض لحادثة طعن في 10 أيلول الماضي, داخل كنيسة في حي أستون، التابع لإحدى ضواحي مدينة برمنغهام البريطانية.

يشار إلى أن بريطانيا، رفعت في 29 أب 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز