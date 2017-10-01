قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد ، إن الجيش التركي يعمل حالياً على تشكيل منطقة جديدة لتخفيف التوتر في إدلب وفق اتفاق أستانا.

وأنقلت وسائل إعلام عن أردوغان قوله، في كلمة ألقاها في البرلمان التركي، بمناسبة افتتاح العام التشريعي الثالثة للبرلمان إن بلاده ملتزمة باتفاق "أستانا"، وتسعى لتشكيل منطقة جديدة لتخفيف التوتر في إدلب.

وتابع أردوغان "سنسعى لفرض منطقة جديدة لتخفيف التوتر في إدلب، وسنستمر في محاربة الإرهاب داخل حدودنا وخارجها حتى النهاية".

وأردف الرئيس التركي "نتقدم في عملياتنا عبر الحدود خطوة تلو الأخرى عبر التعاون مع دول المنطقة".

وكان مصدر مطلع على تطور الأحداث في تلك إدلب, قال يوم السبت, أن الشرطة العسكرية التركية بدأت بالانتشار في محافظة ادلب, والتي تدخل ضمن مناطق "خفض التوتر" المتفق عليها خلال اجتماع استانا الأخير.

ويخضغ الجزء الأكبر من محافظة إدلب منذ 23 تموز الماضي، لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تضم في صفوفها تنظيم "جبهة النصرة" سابقاً, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

وتم التوصل الى اتفاق لـ"تخفيف التوتر" في محافظة ادلب خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, على أن يطبق لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد, كما يتضمن الاتفاق نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة لمنع انتهاك الهدنة.

سيريانيوز