إصابات جراء سقوط قذائف على مناطق بدمشق الاخبار المحلية شارك

سقط جرحى, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف على مناطق في مدينة دمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة هاونسقطت في دمشق القديمة ( حارة اليهود ) وسط معلومات إولية عن إصابة طفلة بجروح . واشارت الى ان قذيفة سقطت أيضا في محيط ساحة باب توما , وسط توارد انباء عن سقوط جرحى. كما سقطت قذيفة هاون في منطقة الدويلعة السكنية , مما اسفر عن سقوط جرحى, بحسب المصادر. وكانت قذيفة هاون سقطت في محيط مشفى العباسيين أدت الى إصابات بين المدنيين بينهم طفلان واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على اقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة. سيريانيوز

2017-10-01 10:13:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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