قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم, يوم الاحد, ان سوريا تشهد حالياً الفصل الأخير من العدوان عليها, وتتجه نحو إعادة إعمار البلاد.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن المعلم قوله, خلال لقائه وفداً حكومياً روسياً, ان "سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه وهي تشهد حاليا الفصل الأخير من هذا العدوان".

واشار المعلم الى ان "سوريا تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون بمساعدة حلفائها واصدقائها وذلك بفضل انتصارات الجيش السوري وحلفائه".

وكان المعلم قال في تصريحات نشرت منذ ايام ان المعارك في سوريا"شارفت على الانتهاء"، مضيفا "إننا نكتب الفصل الأخير من الأزمة", رافضا أي دولة أي جهة شاركت في قتل الشعب السوري باعادة الاعمار.

وأعرب المعلم عن "تقدير سوريا للدور الذي تقوم به روسيا في مساعدة سوريا في مواجهة العدوان الذي تتعرض له".

وبدأ التدخل العسكري الروسي في سوريا, دعما لمعارك الجيش النظامي, في 30 ايلول عام 2015, الامر الذي ساهم في استعادة مساحات وأراضي من قبضة المعارضة المسلحة وتنظيم "داعش".