رفعت حكومة الإمارات العربية المتحدة, يوم الأحد, أسعار التبغ ومشروبات الطاقة, الى الضعف, في خطوة اعتقدها مراقبون انها تهدف لتعويض التراجع الحاد في إيراداتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

وذكرت صحيفة (البيان) الاماراتية ان الحكومة الاماراتية رفعت اسعار منتجات التبغ ومشروبات الكافيين بنسبة 100%.

ويأمل مسؤولون في أن تساهم الأسعار الجديدة في "إثناء المستهلكين عن تلك المنتجات غير الصحية".

في حين, اعتقد مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعويض التراجع الحاد في إيراداتها بسبب تراجع أسعار النفط , والإمارات كسائر الدول المصدرة للنفط تعاني من تبعات مالية حادة بسبب انخفاض أسعاره في الأسواق.

وفي السياق نفسه, فرضت الحكومة ضرائب، تحت اسم الضريبة الانتقائية، على المشروبات الغازية والسكرية بنسبة 50 في المئة .

و من المقرر فرض ضريبة مضافة بنسبة خمسة في المئة على المشروبات ومنتجات التبغ، وهو الضريبة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

ويعتبر المسؤولون أن الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

وينص القانون الذي صدر مؤخرا على أن لا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 في المئة من السعر الانتقائي.

وتشير التوقعات إلى أن تبلغ إيرادات الضريبة الانتقائية نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) سنويا.

و تعاني فيه أسعار النفط من تراجع كبير منذ حزيران 2014 بسبب الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة وتراجع الطلب في الصين بسبب تباطؤ اقتصادها.

وتأثرت دول المجلس، التى تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، بشكل كبير بانخفاض عائدات النفط، التى تشكل الجزء الأكبر من مصادر دخلها.