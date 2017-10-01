قامت السلطات الاسبانية, يوم الأحد, بمنع سكان كاتالونيا الذين تجمع الآلاف منهم أمام مراكز الاقتراع من إجراء استفتاء الاستقلال والذي اعتبرته غير الشرعي لإقليم كاتالونيا.

وأفادت وكالات أنباء, أن وزارة الداخلية الاسبانية أعلنت عن عدم سماحها بإجراء استفتاء الاستقلال في كتالونيا، وبدأت بمصادرة بطاقات الانتخاب وصناديق الاقتراع.

وبدأت قوات الدرك الاسبانية بتنفيذ قرار منع إجراء استفتاء الاستقلال في كاتالونيا و داهمت المراكز المعدة للاقتراع.

واحتشد آلاف من مواطني إقليم كاتالونيا في إسبانيا أمام مراكز اقتراع, صباح الاحد في تحد للسلطات الإسبانية التي حظرت التصويت في استفتاء محظور على الاستقلال, مما أثار مخاوف من وقوع اضطرابات في المنطقة الغنية في شمال شرق البلاد.

وظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو من مراكز الاقتراع، تشير إلى أن المواطنين الراغبين بالتصويت تمكنوا في بعض الأماكن من اختراق الحواجز من أجل الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من الجهود التي تبذلها الشرطة الإسبانية لوقف الاستفتاء في هذا الإقليم المتمتع بنوع من الحكم الذاتي.

وذكرت صحيفة (أفانغارديا) أن إدارة الحكم الذاتي فى كاتالونيا، سمحت لمواطني الإقليم بالتصويت في هذا الاستفتاء في أي مركز اقتراع يتمكنون من الوصول إليه، وذلك حتى يستطيع الجميع ممارسة حق التصويت.

وطبقا للصحيفة، فإن هذا القرار اتخذ قبل حوالي ساعة من افتتاح مراكز الاقتراع، لتمكين الجميع من التصويت، حتى إذا كان مركز الاقتراع التابع له مغلقاً أو مطوقاً من قبل الشرطة ولهذا الغرض، تم تطوير تطبيقات خاصة على الهاتف الجوال تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم إلكترونيا.

ويشار إلى أن الشرطة الإسبانية اعتقلت قبل أيام, مسؤولين في الإقليم وتحفظت على منشورات دعائية للحملات الانتخابية وأغلقت الكثير من المدارس المخصصة للتصويت وعددها الإجمالي 2300 مدرسة وداهمت مركز الاتصالات التابع لحكومة الإقليم.

سيريانيوز