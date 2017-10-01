شهت مدينة سلمية ومحيطها بريف حماه من جديد, يوم السبت, سقوط قذائف صاروخية, مما اسفر عن سقوط جرحى.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله ان “7 قذائف صاروخية أطلقها مسلحو “داعش” سقطت على المنازل السكنية في قرية بري شرقي بريف سلمية ما أسفر عن وقوع 3 إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

ولفت المصدر إلى "سقوط قذيفتين صاروخيتين على مدينة سلمية سقطتا في الأراضي الزراعية دون أن تسفرا عن وقوع أضرار”.

وكانت قذائف صاروخية سقطت يوم الجمعة على مدينة سلمية بحماه, مما اسفر عن إصابة 5 اشخاص بينهم طفلين.

وتكررت في الايام الماضية سقوط قذائف هاون في عدة مناطق بريف حماه, ما ادى الى سقوط ضحايا.