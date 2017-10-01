وصفت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, محاولات الهجوم الذي شنته "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), خلال الأسابيع الأخيرة ,على مواقع للجيش النظامي في محافظتي إدلب ودير الزور, بأنها "فاشلة", مشيرة إلى انه تم التصدي لها بنجاح.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في تصريح للصحفيين, إن "محاولات التقدم لمسلحي " النصرة" و"داعش" بغرب وشرق سوريا منيت بفاشل ذريع".

وأشار الى انه "تم التصدي بنجاح لهجمات المسلحين، المنسقة من ناحية التوقيت والاتجاهات، على مواقع القوات السورية في محافظتي إدلب ودير الزور، وذلك بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. وتم القضاء على المسلحين المهاجمين".

وتتعرض عدة مناطق بريف ادلب منذ أسبوعين لعمليات قصف مكثفة , أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا, حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد, كما يتضمن الاتفاق نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة حولها لمنع انتهاك الهدنة.

وتدعم روسيا عملية الجيش النظامي العسكرية التي يشنها ضد "داعش" في دير الزور, والذي تمكن من فك الحصار عن قواته في مدينة دير الزور والمطار العسكري.