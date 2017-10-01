شن الجيش النظامي, يوم الاحد, عملية عسكرية في مدينة القريتين بريف حمص, عقب سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عليها من جديد.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان "داعش" سيطر على مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي, اثر هجوم مباغت.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان النظامي اطلق عملية عسكرية باتجاه بلدة القريتين بريف حمص الشرقي لإعادة الأمن والاستقرار إليها .

وأضافت ان النظامي استهدف مواقع للمسلحين داخل القريتين بعد قيامهم بإطلاق النار باتجاه نقاط الجيش على أطراف المدينة .

واشارت الى ان الجيش النظامي فرض طوقاً على عناصر التنظيم في المدينة.

وكان الجيش النظامي استعاد السيطرة على مدينة القريتين في عام 2016 إثر انسحاب التنظيم منها بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

وتحظى مدينة القريتين بأهمية استراتيجية نتيجة موقعها على طريق يربط مدينة تدمر الأثرية بريف القلمون الشرقي في محافظة دمشق.

وتاتي سيطرة "داعش" على القريتين , بعدما وسع النظامي من نطاق سيطرته بريف حمص الشرقي , حيث استعاد كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" , وحقق تقدما باتجاه المحور الشمالي لـ جبل الشاعر وسيطر على قرى باتجاه جب الجراح, كما استعاد حقول نفط وغاز وتلال جديد بتدمر.