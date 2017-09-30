بروسيا دورتموند يهزم أوغسبورغ على ملعبه ويبتعد بصدارة الدوري الألماني اخبار الرياضة شارك

ابتعد بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2-1 السبت في المرحلة السابعة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن هوفنهايم الثاني و6 نقاط عن بايرن ميونيخ الثالث وبطل المواسم الخمسة الماضية اللذين يحلان ضيفين على فرايبورغ وهرتا برلين الأحد على التوالي.



وبكر دورتموند في التسجيل وتحديداً في الدقيقة الرابعة حين تابع الأوكراني آندري يارمولنكو كرة من ركلة ركنية في وسط المرمى.



ولم يتأخر رد أغسبورغ وجاء بعد سبع دقائق حين أرسل فيليب ماكس كرة متقنة من الجهة اليسرى ارتقى لها البرازيلي كايوبي وتابعها برأسه في الشباك.



واستعاد دورتموند التقدم في الدقيقة 17 إثر ثغرة دفاعية في ابعاد الكرة فوصلت إلى الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الجهة اليمنى مررها إلى يارمولنكو الذي حضرها إلى الياباني شينجي كاغاوا فأكملها بلمسة رائعة من فوق الحارس استقرت في الزاوية اليمنى.



وفاز أينتراخت فرانكفورت على شتوتغارت بهدفين للكرواتي نتي ريبيتش (42) والفرنسي سيباستيان هالر (90) مقابل هدف لسيمون ترود (61)، برغم أنه أكمل المباراة منذ الدقيقة 64 بعشرة لاعبين لطرد الفرنسي سيمون فاليت.



ورفع فرانكفورت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد شتوتغارت عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.



كما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هانوفر المتصدر السابق بهدفين لماتياس غينتر (67) والبلجيكي تورغان هازارد (90 من ركلة جزاء) مقابل هدف للنمسوي مارتن هارنيك (71)، فرفع الاول رصيده الى 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد الثاني عند 12 نقطة في المركز الرابع.



وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه ماينتس بهدف للغيني جوشوا غويلافوغي (55) مقابل هدف للياباني يوشينوري موتو (74). ويملك كل منهما 7 نقاط. سيريانيوز 2017-09-30 14:47:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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