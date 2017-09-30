مان سيتي يحسم مواجهته المثيرة أمام تشلسي ويفك عقدة مدربه غوارديولا في ستامفورد بريدج اخبار الرياضة شارك

قاد المهاجم البلجيكي كيفين دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على مضيفه تشيلسي بهدف لصفر وذلك ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل دي بروين هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة 67.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن شريكه في الصدارة جاره مانشستر يونايتد فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة.



على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، لعب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي من أجل عدم التعرض للخسارة أمام سيتي حيث لم يبق أمامه في دور الذهاب من الكبار سوى ليفربول ويونايتد، بينما يتعين على فريق الاسباني جوسيب غوارديولا خوض الدربي مع جاره يونايتد ومواجهة أرسنال وتوتنهام وآخرين.



ولم ينجح كونتي في مسعاه، في حين حقق غوارديولا الذي كان همه الثأر من تشيلسي، مبتغاه في تحقيق أول فوز على الفريق اللندني في المواجهة السابعة بعد أن عجز عن ذلك مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا)، وأخيراً مع سيتي حيث خسر الموسم الماضي أمامه ذهاباً وإياباً.



وسيطر مانشستر سيتي نسبيًا وسنحت له عدة فرص في الدقائق العشرين الأولى رغم غياب المهاجم الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع الفرنسي بنجامان مندي والقائد البلجيكيي فنسان كامبانيي بداعي الاصابة. ومالت الكفة لصالح تشيلسي الذي غاب عنه المدافع البرازيلي دافيد لويز بداعي الايقاف، وهدد مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون دون أن ينجح في هز شباكه قبل أن يخرج مصاباً ويتم استبداله بالبرازيلي ويليان (35)، لتعود بعدها الخطورة إلى الضيوف.



وفي الشوط الثاني، تابع سيتي سيطرته مع تحسن أداء لاعبي تشيلسي البلجيكي إدين هازار والإسباني سيسك فابريغاس بعد غياب شبه كامل عن الأجواء في الأول، وتبادل الفريقان الهجمات والفرص التي كان أخطرها للضيوف الذي فكوا العقدة عبر البلجيكي كيفن دي بروين الذي سدد كرة قوية على يسار مواطنه تيبو كورتوا (67).



ودفع كونتي بالإسباني بدرو والبلجيكي ميتشي باتشوايي بدلاً من هازار والفرنسي تييمويه باكايوكو (73) دون أن ينجح في تعديل النتيجة. سيريانيوز 2017-09-30 17:06:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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