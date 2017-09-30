واصل باريس سان جيرمان نتائجه القوية وأضاف ضيفه بوردو إلى قائمة ضحاياه بعد أن اكتسحه 6-2 السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف سان جيرمان كل من البرازيلي نيمار (4 و40 من ركلة جزاء) والأوروغواياني إدينسون كافاني (12) والبلجيكي توماس مونييه (21) والألماني يوليان دراكسلر (45) وكيليان مبابي (58)، وسجّل لبوردو السنغالي يونس سنخاري (31) والبرازيلي مالكوم (90 من ركلة جزاء).



وعزّز سان جيرمان صدارته فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام موناكو حامل اللقب والذي تعادل مع مونبلييه الجمعة في افتتاح المرحلة (1-1).



في المقابل، تلقى بوردو الخسارة الأولى هذا الموسم بعد أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، فتجمد رصيده عند 15 نقطة وبات مهدّداً بفقدان مركزه الثالث.



وبدأ سان جيرمان المباراة بقوة وحصل على خطأ ضد نجمه الشاب كيليان مبابي على بعد نحو 25 متراً انبرى له نيمار وأرسل الكرة ببراعة من فوق الحارس استقرت في الزاوية اليمنى (5).



وضرب ثلاثي سان جيرمان الخطير مجدداً فمرّر مبابي كرة بكعب القدم إلى نيمار على مشارف المنطقة حضرها الأخير أمامية إلى كافاني فتابعها بلمسة واحدة على يسار الحارس بعد سبع دقائق.



ورفع كافاني رصيده إلى 11 هدفاً في 11 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات.



وجاء الهدف الثالث عبر المدافع توماس مونييه حين تابع كرة مررها الألماني يوليان دراكسلر من الجهة اليسرى في الزاوية اليسرى في الدقيقة 22.



وقلّص بوردو الفارق في الدقيقة إثر كرة من داخل المنطقة وضعها يونس سنخاري في المرمى (31).



وأثمر الضغط ركلة جزاء لسان جيرمان إثر لمسة يد على البرازيلي أوتافيو وضع منها نيمار الكرة بهدوء على يمين الحارس الذي ارتمى على الجهة المقابلة في الدقيقة 40، مسجلاً هدفه السادس في ست مباريات في البطولة الفرنسية حتى الآن.



كما أنه هدفه التاسع في ثماني مباريات بعد أن سجل هدفاً أمام سلتيك الاسكتلندي (5-صفر) وآخر أمام بايرن ميونيخ الألماني (3-صفر) في دوري أبطال أوروبا.



وأضاف دراكسلر الهدف الخامس بطريقة رائعة بعد أن تابع كرة من مبابي بلمسة واحدة بيسراه في الزاوية اليسرى للحارس في الثواني الأخيرة للشوط الأول.



وانضم مبابي المتألق إلى قائمة المسجلين بإضافة الهدف السادس حين تابع كرة أمامية من دراكلسر من الجهة اليمنى للمنطقة في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 58.



وسجّل بوردو هدفاً ثانياً في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء نفذها البرازيلي مالكوم الذي وضع الكرة في الزاوية اليسرى.