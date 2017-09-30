إشبيلية يتخطى ملقا بثنائية مواصلاً ملاحقة برشلونة متصدر الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

حقق إشبيلية فوزا مهما على أرضه أمام ملقا بثنائية نظيفة في "ديربي الأندلس" السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت ثنائية إشبيلية في الشوط الثاني، وحملت النكهة اللاتينية بعدما تقدم الأرجنتيني إيفر بانيجا لأصحاب الأرض بالدقيقة 69 ، ثم أضاف المهاجم الكولومبي لويس مورييل الهدف الثاني لفريقه بعدها بدقيقة واحدة.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، خلف برشلونة المتصدر بـ18 نقطة، الذي سيستقبل لاس بالماس الأحد، في حين يقبع ملقا في المركز قبل الأخير وله نقطة واحدة.



وافتتحت المرحلة الجمعة بتعادل سلتا فيغو مع جيرونا 3-3، وتختتم الأحد فيلعب أيضاً ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع أتلتيك بيلباو، وفياريال مع أيبار، وريال مدريد حامل اللقب مع إسبانيول. سيريانيوز 2017-09-30 16:52:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق