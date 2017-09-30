مانشستر يونايتد يسحق كريستال بالاس وينفرد بالصدارة.. وفوز عريض لتوتنهام اخبار الرياضة شارك

اكتسح مانشستر يونايتد، ضيفه كريستال بالاس بفوز ساحق برباعية نظيفة السبت، على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز الساحق رصيده إلى 19 نقطة معتلياً صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما بقي كريستال بالاس بلا نقاط في المركز الأخير.



سجل رباعية مانشستر يونايتد الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 3، والبلجيكي مروان فيلايني في الدقيقتين 35 و49، واختتم البلجيكي الآخر روميلو لوكاكو الأهداف في الدقيقة 86.



وخطف فيلايني الأضواء خلال المباراة بعدما سجل ثنائية وقدم مباراة مميزة.



وبدوره سحق توتنهام مستضيفه هيديرسفيلد تاون برباعية نظيفة، وسجل أهداف توتنهام هاري كاين 9 و24، الويلزي بن دافيز 16، والفرنسي موسى سيسوكو 91.



وارتفع رصيد توتنهام إلى 14 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، أما هيديرسفيلد تاون فتوقّف رصيده عند النقطة 9 في المركز العاشر.



ورفع كاين رصيده إلى 6 أهداف في البطولة الحالية وصار شريكاً مؤقتاً في صدارة ترتيب الهدافين للأرجنتيني سيرخيو اغويرو (مانشستر سيتي) والبلجيكي لوكاكو روميلو (يونايتد) والإسباني الفارو موراتا (تشيلسي). سيريانيوز 2017-09-30 14:39:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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