قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم السبت, اننا "على اتصال مع سوريا والعراق وإيران بشأن التطورات في المنطقة".

وشهدت العلاقات السورية التركية توترا كبيرا منذ اندلاع الازمة في سورية في اذار عام 2011 حيث دعت الحكومة التركية الرئيس الاسد مرارا للتنحي ووصفته بـ "مجرم حرب", واحتضنت اطياف من المعارضة السورية, فيما اتهمت السلطات السورية انقرة بدعم وتمويل وايواء ارهابيين وتسهيل مرورهم الى سورية بهدف اسقاط النظام.

واضاف اردوغان خلال اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في مدينة ارضروم ان قادة إقليم كردستان سيدفعون ثمن الخطوات التي اتخذوها رغما عن تركيا، معتبرا ما يحدث في سوريا وشمال العراق يهدف إلى تجريد تركيا ومحاصرتها.

وتابع اردوغان ان "إدارة إقليم كردستان ستدفع ثمن الخطوات التي اتخذتها رغما عنا".

وتعارض عدة دول الاستفتاء منها تركيا وايران , حيث تقول تلك الدول أن الحفاظ على وحدة العراق مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وأجرت سلطات كردستان العراق، يوم الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % .

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.