ألقت الجهات المختصة في لبنان, يوم الجمعة, القبض على عدد من السوريين بجرم دعارة وتسهيلها

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قوله ان "مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بمؤازرة مكتب مكافحة المخدرات في المعاملتين، أوقفا 18 شخصا من الجنسيتيين اللبنانية والسورية بجرم دعارة وتسهيلها."

وسبق أن ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء إلى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد,