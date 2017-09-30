قدم وزير الصحة الأمريكي توماس برايس , يوم السبت, استقالته للرئيس دونالد ترامب، والتي قبلها من جانبه، على خلفية فضيحة استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

ونقلت وسائل اعلام عن البيت الابيض قوله ان " نائب وزير الصحة دون رايت، سيتسلم مهام المنصب مؤقتا، لحين تعيين وزير جديد".

وقام برايس بـ 26 رحلة حكومية على الأقل منذ بداية العام على متن طائرات خاصة، كلفت 400 ألف دولار من أموال الخزينة الأمريكية.

وبعد الكشف عن الموضوع وعد برايس، الذي انتقده الرئيس ترامب ومسؤولون لاستئجاره طائرات خاصة بدلا من الحكومية، أنه سيسدد نفقات هذه الرحلات بنفسه.

يذكر أن خمسة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس دعوا إلى استقالة برايس، بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها بــ25 ألف دولار، رغم وجود عدد كبير من الرحلات اليومية بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويخضع وزيري الداخلية والمالية ورئيس وكالة حماية البيئة للمراقبة الشديدة لاستخدامهم طائرات خاصة أثناء العمل.