واصل الجيش التركي, يوم السبت, إرسال مزيد من التعزيزات لوحداته على الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) ان "موكبا يضم 20 مركبة، بينها آليات بناء وإسعاف، توجه نحو المنطقة الحدودية في الريحانية".

وأرسل الجيش التركي, الشهر الجاري, قوافل تتضمن تعزيزات عسكرية, على دفعات, إلى المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع سوريا.

واتخذت تركيا في الفترة الاخيرة تدابير لحماية امنها وحدودها, حيث ارسلت تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا.

كما دعمت تركيا المعارضة السورية في معركتها ضد "داعش" والمقاتلين الاكراد بشمال وشرق سوريا, والتي اسفرت عن انتزاع عدة مناطق, خشية تقدم هؤلاء المقاتلين والتي تعتبرهم "منظمات ارهابية", فضلا عن عناصر التنظيم في المعارك وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها.

يشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، مطالبة بادانة دولية للعمليات العسكرية التي كانت تدعمها تركيا في شمال سوريا