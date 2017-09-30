تمكنت الشرطة التركية, يوم السبت, من القاء القبض على المشتبه به بقتل الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في مدينة اسطنبول.

وذكرت صحيفة (حريت) التركية ان "المشتبه به يدعى أحمد بركات تم إلقاء القبض عليه صباح اليوم في مدينة بورصة في الساعة التاسعة".

وأضافت الصحيفة أن "عروبة وحلا بركات قُتِلتا طعنا بالسكاكين في شقتهما في الأسبوع الماضي، وأن المجرمين وضعوا على جثتيهما مواد تنظيف لمنع انتشار الروائح".

من جهتها, اشارت صحيفة (يني شفق) التركية الى ان الشرطة اقتادت المعتقل إلى مدينة إسطنبول لمتابعة التحقيق.

وحسب المعلومات الأولية من الشرطة التركية، فإن المشتبه به يحمل اسم أحمد بركات وهو من أقرباء الضحيتين.

ولم يصدر بعد أي تصريح رسمي حول تفاصيل الحادث عن الشرطة،أو دوافع القاتل.

لكن شذى بركات، قالت إن شقيقتها وابنتها لقيتا مصرعهما طعنا بالسكين، وأن الحادث هو عبارة عن عملية اغتيال.

وعثرت الشرطة التركية، مساء الخميس الماضي , على جثتي المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا بركات، في مدينة اسطنبول بمنطقة اسكودار, وقد قتلتا طعناً بالسكاكين.

و عروبة بركات (60 عاماً) معارضة سورية وناشطة، انتقلت إلى بريطانيا بعد خروجها من سوريا ثم عاشت مدة قصيرة في الإمارات العربية المتحدة، لتستقر منذ فترة في اسطنبول, انضمت "للمجلس الوطني" المعارض في وقت سابق، وعرفت بمواقفها المناصرة لـ"الثورة السورية" والناقدة لمؤسسات المعارضة.

بينما شاركت ابنتها حلا بركات (22 عاماً) في العديد من المقابلات وصناعة محتوى الأفلام حول معتقلات وسجون النظام السوري، وعملت كمحررة في القسم الإنكليزي لموقع "أورينت نيوز"، وقبلها لقناة “TRT” لمدة قصيرة.